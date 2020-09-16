Жители ХМАО начали массово переводить детей на дистант

Родители поняли, что здоровье детей важнее временных неудобств Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители крупных городов ХМАО стали чаще обращаться в школы с просьбами перевести их детей на дистант, несмотря на резкое неприятие этой формы обучения в начале эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере образования ХМАО.

«Правда в том, что здоровье детей, не важно — коронавирус это, ОРВИ или грипп, важней любых сложностей, связанных с дистанционным образованием. Это поняли родители, это поняли критики дистанта. И единственная реальная возможность продолжить обучение в условиях эпидемии — через интернет», — рассказала URA.RU директор школы из Нижневартовска.

С ним согласились и опрошенные URA.RU педагоги из Ханты-Мансийска, Лангепаса и Мегиона. По словам классных руководителей, за три дня этой недели они получили больше просьб о переводе детей на дистант, чем за прошлые две недели сентября. По данным департамента образования ХМАО, сейчас в связи с карантином по коронавирусу отправлены на дистант 1309 детей из 72 классов югорских школ. Лидерами по числу обучающихся удаленно детей остаются Сургут и Нижневартовск, но в Сургуте их количество увеличилось, а в Нижневартовске — уменьшилось (ранее в Нижневартовске на карантине было 29 классов — сейчас их 20). Полностью закрытым для посещения остается одно образовательное учреждение в Советском, но в связи со вспышкой гриппа, а не коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что больше тысячи школьников в Югре уже отправлены на дистанционное обучение в связи со вспышками коронавируса в образовательных учреждениях. Власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса.