В Совете Федерации появится еще один пост первого вице-спикера. Об этом сообщил источник в верхней палате парламента.
«Сегодня на заседании Совета палаты было решено, что теперь будет два первых заместителя председателя», — цитирует инсайдера РИА «Новости». После отставки Николая Федорова, посты первого вице-спикеров займут зампредседателя СФ Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, уточнил источник. Он уточнил, что Турчак и Яцкин будут назначены на эти должности завтра, 23 сентября.
23 сентября весь состав Совета Федерации встретиться с главой государства Владимиром Путиным, передает агентство Nation News. Мероприятие состоится в Кремле, пишет RT.
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