В Совете Федерации перестановки в руководстве. Кому достанутся посты

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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , совет федерации
В Совете Федерации будут два первых вице-спикера Фото: Антон Белицкий

В Совете Федерации появится еще один пост первого вице-спикера. Об этом сообщил источник в верхней палате парламента.

«Сегодня на заседании Совета палаты было решено, что теперь будет два первых заместителя председателя», — цитирует инсайдера РИА «Новости». После отставки Николая Федорова, посты первого вице-спикеров займут зампредседателя СФ Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, уточнил источник. Он уточнил, что Турчак и Яцкин будут назначены на эти должности завтра, 23 сентября.

23 сентября весь состав Совета Федерации встретиться с главой государства Владимиром Путиным, передает агентство Nation News. Мероприятие состоится в Кремле, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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