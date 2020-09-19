Сенаторы готовятся к исторической встрече с Путиным

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Дни Свердловской области в Совете Федерации. Москва, совет федерации
Совет Федерации встретится с Путиным в полном составе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин проведет встречу с Советом Федерации 23 сентября. Верхняя палата парламента придет в полном составе.

«Президент 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации», — заявил РИА «Новости» глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко. Мероприятие пройдет в Кремле.

Президент ни разу не проводил встречи с сенаторами в полном составе, добавил Тимченко. Он напомнил, что после вступления в силу поправок к Конституции, верхняя палата парламента получила дополнительные полномочия, и теперь будет согласовывать кандидатуры в силовых ведомствах.

Также в этот день откроется осенняя сессия Совета Федерации. Заседание, по словам Тимченко, может пройти с 9 до 11 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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