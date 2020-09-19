Сенаторы готовятся к исторической встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет встречу с Советом Федерации 23 сентября. Верхняя палата парламента придет в полном составе.
«Президент 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации», — заявил РИА «Новости» глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко. Мероприятие пройдет в Кремле.
Президент ни разу не проводил встречи с сенаторами в полном составе, добавил Тимченко. Он напомнил, что после вступления в силу поправок к Конституции, верхняя палата парламента получила дополнительные полномочия, и теперь будет согласовывать кандидатуры в силовых ведомствах.
Также в этот день откроется осенняя сессия Совета Федерации. Заседание, по словам Тимченко, может пройти с 9 до 11 часов.
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