Министерство финансов Свердловской области нашло нарушения в действиях мэрии Екатеринбурга при приемке дорожных работ в 2019 году, сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с этим минфин направил представление первому вице-мэру Екатеринбурга Александру Ковальчику. Плановая проверка управления финансового контроля завершилась 14 сентября.
«В ходе строительства, текущего и капитального ремонта дорог, произведена приемка и оплата материалов, качество и происхождение которых документально не подтверждены. Кроме того, документально не подтверждено устранение подрядчиками недостатков, выявленных при проверке качества выполненных работ», — говорится в сообщении ведомства.
На момент публикации Ковальчик был недоступен для комментариев. В пресс-службе мэрии обещали предоставить пояснение позднее. В августе предостережение Ковальчику объявила городская прокуратура — из-за подтопленных дорог. Тогда Ковальчик исполнял обязанности главы города, замещая мэра Александра Высокинского, который был в отпуске.
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