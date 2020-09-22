22 сентября 2020

Дороги в Екатеринбурге сделали с нарушениями. Под ударом вице-мэр

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Общественные слушания по внесению изменений в муниципальный устав. Екатеринбург, ковальчик александр
Минфин направил представление на имя Александра Ковальчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов Свердловской области нашло нарушения в действиях мэрии Екатеринбурга при приемке дорожных работ в 2019 году, сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с этим минфин направил представление первому вице-мэру Екатеринбурга Александру Ковальчику. Плановая проверка управления финансового контроля завершилась 14 сентября.

«В ходе строительства, текущего и капитального ремонта дорог, произведена приемка и оплата материалов, качество и происхождение которых документально не подтверждены. Кроме того, документально не подтверждено устранение подрядчиками недостатков, выявленных при проверке качества выполненных работ», — говорится в сообщении ведомства.

На момент публикации Ковальчик был недоступен для комментариев. В пресс-службе мэрии обещали предоставить пояснение позднее. В августе предостережение Ковальчику объявила городская прокуратура — из-за подтопленных дорог. Тогда Ковальчик исполнял обязанности главы города, замещая мэра Александра Высокинского, который был в отпуске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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