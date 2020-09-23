23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 24 сентября. Прокуратура разберется со срывом отопительного сезона, в регион привезут опасные отходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное.Курган, отопление, бойлерная, подвальное помещение, приборы давления
Прокуратура будет разбираться с затягиванием отопительного сезона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновников накажут за срыв начала сезона отопления — губернатор масштабно изменит работу облдумы — министр просвещения приедет в регион — один из заводов примет особо опасные отходы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Прокуратура накажет чиновников за срыв отопительного сезона

  • Энергетики направили главе Кургана и в областную прокуратуру письмо с просьбой наказать чиновников, виновных за срыв отопительного периода. По их мнению, городские власти и обслуживающие организации не проконтролировали сроки подачи тепла.

Шумков предупредил об изменениях в работе облдумы

Федеральный министр приедет в область

В регион привезут опасные отходы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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