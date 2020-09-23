Прокуратура будет разбираться с затягиванием отопительного сезона
Чиновников накажут за срыв начала сезона отопления — губернатор масштабно изменит работу облдумы — министр просвещения приедет в регион — один из заводов примет особо опасные отходы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:
Прокуратура накажет чиновников за срыв отопительного сезона
- Энергетики направили главе Кургана и в областную прокуратуру письмо с просьбой наказать чиновников, виновных за срыв отопительного периода. По их мнению, городские власти и обслуживающие организации не проконтролировали сроки подачи тепла.
Шумков предупредил об изменениях в работе облдумы
- Порядок работы депутатов областной думы нового созыва будет кардинально изменен. Об этом губернатор Вадим Шумков заявил на конференции.
Федеральный министр приедет в область
- В Белозерский район 29 сентября приедет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поучаствует в мероприятиях Всероссийского Марафона центров «Точка роста».
В регион привезут опасные отходы
- На завод в Щучье, где уничтожали химоружие, повезут промышленные отходы 1 и 2 классов опасности для полной переработки. Пока предприятие не работает, оно начнет функционировать лишь в конце 2023 года.
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