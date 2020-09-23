23 сентября 2020
22 сентября 2020

К сургутянке, которой ОМОН выломал дверь, вновь пришли силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователь, выломавший дверь, вернулся с извинениями к хозяйке квартиры Из открытых источников

Силовики, выломавшие по ошибке дверь в квартире у жительницы Сургута, вернулись к женщине с извинениями. Следователь, который контролировал ход операции, пришел к хозяйке квартиры с цветами и пообещал возместить ущерб за свой счет. Об этом рассказала дочь пострадавшей — актриса Марина Митрофанова в своем Instagram.

Пост с благодарностью от Марины
Марина Митрофанова

«Спасибо всем за ваше беспокойство и участие. Сегодня к маме пришел вчерашний следователь, извинился, принес цветы и обещал починить дверь за свой счет. Свое странное поведение он объяснил тем, что срывалась спецоперация», — пишет актриса.

Позже стало известно, что послужило причиной ЧП. «Ошибка в ходе проведения одного из обысков произошла из-за того, что один дом располагается сразу на двух улицах — Ленина и 30 лет Победы», — объяснил в интервью местному телеканалу руководитель Сургутского следственного отдела СУ СК России по ХМАО Владимир Ермолаев

Ранее URA.RU писало, что силовики ошиблись адресом и вломились не в ту квартиру, после чего скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции и ОМОНа устроили обыск в квартире жительницы Сургута под предлогом того, что гражданка затопила соседей снизу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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