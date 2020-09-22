Силовики по ошибке устроили обыск в доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики в Сургуте скрылись с места происшествия, когда поняли, что выломали дверь не той квартиры. Накануне сотрудники полиции, ЖЭУ и ОМОНа устроили обыск в квартире жительницы Сургута под предлогом того, что сургутянка топит квартиру снизу. Об этом сообщила дочь пострадавшей актриса Марина Митрофанова в своем аккаунте Instagram.

«Моя мама живет в Сургуте. Сегодня около 9 утра к ней ломились люди, представившиеся как сотрудник ЖЭУ, сотрудник следственного комитета, а также двое мужчин в форме, в масках и с дубинками под предлогом, что моя мама топит квартиру снизу. Конечно, этого не было», — пишет Марина Митрофанова в посте.

Сломав общую дверь, силовики начали ломиться в квартиру. На просьбу еще раз объяснить причину взлома, женщине ответили, что происходит обыск, но постановление не предоставили. После угроз выломать и вторую дверь, женщина все же открыла. Тогда участники взлома поняли, что ошиблись квартирой и покинули дом без извинений и объяснений.

«Я прошу привлечь к ответственности всех участников хамского, незаконного происшествия! Люди не умеют разговаривать и четко изъясняться, умеют только кричать и требовать. Эти люди не извинились, не предложили возместить ущерб за испорченную дверь и разобраться на месте, они просто убежали», — требует Митрофанова.

В администрации Сургута отреагировали на происшествие и ответили: «Дело в том, что сотрудники полиции неподконтрольны администрации города. Мы предлагаем вам написать письменное заявление в прокуратуру Сургута с просьбой провести проверку на законность действий сотрудников полиции и ЖЭУ. Тем более, если вы звонили в полицию, значит, там в обязательном порядке зафиксировали звонок. Только таким образом можно разобраться в этой ситуации и наказать виновных».