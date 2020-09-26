Россиян предупредили о сложностях получения пенсии с 1 октября

Пенсии и детские пособия россияне смогут получать только на карту платежной системы «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсии и детские пособия с 1 октября россияне смогут получать только на карту платежной системы «Мир». При этом сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты „Мир“», — приводит слова из сообщения Национальной системы платежных карт (НСПК) РИА «Новости». Там добавили, что пенсионерам необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) по месту регистрации.

В НСПК объяснили, что на национальную карту будут переведены пенсии и социальные выплаты ПФР, а также государственные пособия, назначаемые при рождении ребенка. Кроме того на карту «Мир» будут поступить ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

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