Путин раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

Владимир Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году в России проиндексируют пенсии на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году», — приводит слова Путина телеканал 360. Президент уточнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в будущем году. Глава государства также подчеркнул, что зарплаты ниже уровня МРОТ (12 130 рублей) недопустимы и противоречат Конституции РФ.

В Конституции РФ утверждена ежегодная индексация пенсий не реже одного раза в год. В поправке также уточняется, что государство гарантирует МРОТ не менее величины прожиточного минимума для трудящихся. Основной закон страны гарантирует россиянам обязательное соцстрахование и индексацию социальных выплат, пишет «Национальная служба новостей».