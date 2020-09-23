Минфин раскрыл, почему не всем пенсионерам проиндексируют выплаты

Работающим пенсионерам и без того индексируют зарплаты, пояснили в Минфине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В министерстве финансов России объяснили, почему пенсия для работающих пенсионеров не индексируется. На выступлении в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов отметил, что эта группа пенсионеров все равно не останется без индексаций.

«Работающие пенсионеры работают и получают еще и заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике», — приводит объяснение Силуанова РИА «Новости».

Пенсия — это компенсация за труд, подчеркнул министр. Работающие пенсионеры и так получают эти деньги, говорит Силуанов. Он считает урегулированным вопрос с выплатами для обеих категорий пенсионеров.

23 сентября в Госдуме отклонили документы, которые предлагали вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В целом в 2021 году выплаты проиндексируют на 6,3%, пишет агентство Nation news.