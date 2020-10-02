Стивен Сигал пообещал открыть в России сеть своих школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда Голливуда и всемирно известный мастер айкидо Стивен Сигал дал мастер-класс в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Перед демонстрацией приемов актер боевиков заявил, что ему понравилась столица Урала, и пообещал открыть в России сеть собственных школ айкидо.

«Давно хотел посетить Екатеринбург, и наконец-то это случилось. Здесь очень красиво, и уральские горы очень красивые», — сказал Стивен Сигал. Помимо красивых пейзажей, его впечатлило развитие спорта, в частности, единоборств на Урале. «Самое главное — и наш президент Путин идет в этом направлении — сделать спорт максимально доступным для огромного количества детей, чтобы максимально качественные инструкторы преподавали этот спорт. И в Екатеринбурге очень хорошо развивается спорт», — сказал Стивен Сигал.

Он заявил, что давно работает над открытием своей школы в России. Первая школа Стивена Сигала откроется в Москве, затем сеть будет расширяться по всей стране.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как спецпредставитель России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал хотел бы добиться улучшения между Россией и Штатами, но этому, по его словам, мешает масштабная антироссийская пропаганда. «Очень хотелось бы улучшить отношения между Россией и США, но сейчас это сложно сделать, потому что по миру ведется сильная пропаганда против России. Миллиарды долларов тратятся на индустрию ложных новостей… Россия и США нуждаются друг в друге. И если бы Россия и США работали вместе, мир был бы гораздо безопаснее. Сейчас идет рост вооружений, и этого хотелось бы избежать, особенно размещения оружия массового поражения в космосе», — заявил Сигал.

Как писало URA.RU, звезда боевиков и мастер единоборств принимает участие в Первом международном фестиваль айкидо, который проводится Федерацией айкидо России в Екатеринбурге и Верхней Пышме при поддержке РМК. В фестивале примут участие айкидоки из России, стран СНГ и Европы. По окончании тренировок Стивен Сигал вручит участникам семинара дипломы и специальные призы своей школы Тэн Шин Айкидзюцу.