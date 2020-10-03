В Тавде в результате пожара в квартире погибли пять человек Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В городе Тавде Свердловской области в результате пожара в квартире жилого дома погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Поздним вечером 3 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса в городе Тавде. В результате пожара погибли двое взрослых граждан и трое детей», — говорится в сообщении ведомства. Для расследования обстоятельств трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе следователя отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики, опрашиваются свидетели. Пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

«По предварительным данным, один из детей игрался с зажигалкой. В результате неосторожного обращения с огнём и произошло возгорание, которое привело к столь трагическим последствиям», — сообщил начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Следователи выясняют условия, в которых проживала погибшая семья.

Дополнено: по информации свердловской прокуратуры, в семье воспитывались еще двое детей. Они смогли спастись. В ведомстве называют схожую причину трагедии: «Когда родители уснули, один из детей играл со спичками и поджог шкафчик». Кроме того, известно, что мать состояла на профилактическом учете, но в феврале этого года была с него снята. Других подробностей не приводится.