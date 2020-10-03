Из-за обвала рубля, в России вырастут цены на импортные товары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За прошедшую торговую неделю цены на нефть, как и в начале сентября, начали слабеть. К закрытию торгов стоимость баррели Brent заморозилась на отметке 39,19 долларов. Ноябрьский фьючерс нефти WTI оценивается в 36,97 долларов за баррель.

После небольшого отыгрыша в начале недели, в пятницу рубль потерял позиции. По данным московской биржи, за доллар дают 78,20 рубля, за евро — 91,63 рубля. При этом после выборов президентов США доллар может значительно ослабнуть на мировом рынке. В разговоре с URA.RU начальник сектора международных экономических организаций РИСИ Вячеслав Холодков, отметил, что новому или старому американскому лидеру придется решить ряд экономических проблем, чтобы не допустить обрушение валюты.

Ситуация в России

Несмотря на прогнозы об обвале доллара, рубль с начала лета просел к валютам больше чем на 10%. В связи с этим к зиме экономисты ожидают рост цен на импортные товары на 2-3%. В первую очередь это коснется автомобильного сектора и продукции химической промышленности. Сильный рост цен ожидается на зарубежные продукты питания и лекарства. Не обойдется и без подорожания потребительской электроники.

Россиянам, которые не могут подтвердить свои доходы, сложнее получить кредит в банках. Из-за «коронакризиса» российские финансовые организации стали действовать осторожнее и предпочитают выбирать клиентов, которые трудоустроены официально, рассказала директор департамента финстабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова. Сам ЦБ не запрещает финансовым организациям давать деньги тем, кто работает неофициально, но и не приветствует такую политику.

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков считает, что шансы на реализацию сделки по покупке «Яндексом» группы «Тинькофф» — 50 на 50. Бизнесмен поставил цель получить один миллиард чистой прибыли и увеличить число клиентов до 20 миллионов. Он выразил уверенность, что после сделки с «Яндексом» цели будут достигнуты быстрее.

Что происходит в мире

Через 15 лет Украине будет нечем платить своим пенсионерам. Такой прогноз дал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Политик, ссылаясь на демографическую ситуацию, заявил, что вскоре на налоги одного работающего украинца придется содержать двух пенсионеров.

Прогнозы экспертов

В беседе с URA.RU экономист Виталий Калугин предрек, что доходы россиян будут падать в течение пяти-семи лет. Он подчеркнул, что российская экономика сильно зависима от нефти и газа, а учитывая, что цены, поток валюты в страну снизился почти на четверть, чем был в 2013 году. В таких условиях он посоветовал не открывать собственный малый бизнес.

На фоне разговоров о массовом карантине из-за второй волны коронавируса и санкционной риторики в отношении России, к концу 2020 года доллар может выйти на уровень 80-85 рублей . Такой прогноз дал главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Однако при оптимистичном сценарии, американская валюта может