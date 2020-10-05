Пять дней подряд в ХМАО количество новых заболевших коронавирусом превышает 150 человек и остается стабильной. Такая же ситуация (изменение числа заболевших на 5-7%) наблюдалась в начале июня. Сразу после этого число инфицированных резко подскочило и продолжило рост вплоть до 323 человек (24 июня). Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 человек зафиксирована пневмония, у 18 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 148 случаях. По 5 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Сегодня медики выявили 153 новых случая COVID-19 в 16 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. География распространения выглядит так:
- Сургут — 36;
- Ханты-Мансийск — 35;
- Нефтеюганск — 20;
- Урай — 8;
- Нягань — 8;
- Советский район — 7;
- Сургутский район — 6;
- Когалым — 6;
- Мегион — 6;
- Нефтеюганский район — 6;
- Нижневартовск — 5;
- Югорск — 5;
- Покачи — 2;
- Лангепас — 1;
- Октябрьский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 153 человека
По данным департамента здравоохранения, состояние 41 пациента оценивается, как тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 194 человека.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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