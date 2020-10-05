05 октября 2020
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02 октября 2020

Жителям ХМАО не удается сломить новый коронавирусный тренд. Статистика

© Служба новостей «URA.RU»
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Похожая статистическая ситуация уже наблюдалась в регионе за несколько дней до резкого всплеска числа инфицированных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пять дней подряд в ХМАО количество новых заболевших коронавирусом превышает 150 человек и остается стабильной. Такая же ситуация (изменение числа заболевших на 5-7%) наблюдалась в начале июня. Сразу после этого число инфицированных резко подскочило и продолжило рост вплоть до 323 человек (24 июня). Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 человек зафиксирована пневмония, у 18 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 148 случаях. По 5 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Сегодня медики выявили 153 новых случая COVID-19 в 16 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. География распространения выглядит так:

  • Сургут — 36;
  • Ханты-Мансийск — 35;
  • Нефтеюганск — 20;
  • Урай — 8;
  • Нягань — 8;
  • Советский район — 7;
  • Сургутский район — 6;
  • Когалым — 6;
  • Мегион — 6;
  • Нефтеюганский район — 6;
  • Нижневартовск — 5;
  • Югорск — 5;
  • Покачи — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Октябрьский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 153 человека

По данным департамента здравоохранения, состояние 41 пациента оценивается, как тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 194 человека.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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