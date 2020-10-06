Путин рассказал о самой большой личной потере за 20 лет

Самой большой потерей для президента РФ стала смерть родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смерь родителей стала самой большой потерей для президента России Владимира Путина за последние 20 лет. Об этом российский лидер признался в интервью ТАСС.

«Личные потери… Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути (президентства — прим. ред.). Самая большая потеря», — сказал президент. Родители будущего главы РФ Владимир Спиридонович и Мария Ивановна поженились в 30-е годы прошлого века, до старости прожили вместе и умерли в 1999 году с разницей в полгода.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» приурочен к двадцатилетию его работы на высших государственных постах. Заключительный выпуск программы вышел 7 октября, в день 68-летия президента. В интервью Путин поделился деталями личной жизни: рассказал о своих внуках, дочерях, школьных друзьях и как часто он пьет пиво. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл, как Путин отметит свой день рождения, пишет Life .

Проект ТАСС выходил с февраля 2020 года, но был прерван из-за пандемии коронавируса. За 18 серий Путин рассказал о взаимоотношениях России с другими странами, гонке вооружений, важности памяти о Великой Отечественной войне, роли оппозиции, а также о своих планах после 2024 года, когда закончится его президентский срок.