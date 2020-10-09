Через два часа шестилетняя малышка из Карпинска окажется в палате реанимации в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вертолет медицины катастроф с шестимесячной девочкой на борту, которую мать морила голодом, вылетел из Краснотурьинска в Екатеринбург. Ранее ребенка доставили туда из Карпинска. Об этом URA.RU сообщил собственный источник на месте событий.

В уральской столице борт ждут после 19.00 в ОДКБ №1. Как сообщила URA.RU пресс-секретарь больницы Елена Жукова, точных данных о состоянии ребенка у екатеринбургских медиков на данный момент нет. В больнице готовят реанимационную палату.

Как писало URA.RU, мать девочки 37-летняя жительница Карпинска Юлия незадолго до родов развелась с мужем. Ребенок родился в домашних условиях. Роженица попробовала заморить младенца голодом: положила в спортивную сумку и закрыла в шкафу. У женщины есть двое старших детей: 13-ти и 3 лет. Новорожденную тайком подкармливал старший брат, благодаря чему она пережила шесть месяцев. Шестимесячную девочку случайно обнаружили гости Юлии.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»). Женщина проходит психиатрическую экспертизу, старшие дети переданы под опеку бабушки. Младенца же доставили в Краснотурьинск, откуда по воздуху транспортируют в Екатеринбург.

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