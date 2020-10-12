Соловьев объяснил, чью сторону занял в конфликте в Карабахе

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Телеведущий поддерживает Азербайджан, потому что страна требует мира Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В военном конфликте в Нагорном Карабахе телеведущий Владимир Соловьев поддерживает президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил сам журналист.

«В моих передачах я, действительно, ругаю [президента Армении Никола] Пашиняна и, действительно, хвалю Алиева. Когда речь идет о мире, и когда Алиев говорит, что он хочет мира — я хвалю. Но также ругаю, когда речь идет об участии Турции и привлечения иностранных террористов, в частности боевиков из Сирии», — объяснил Соловьев «Ридусу».

Телеведущий также подчеркнул, что может давать оценку действиям глав Армении и Азербайджана. «Считаю, что на территории Карабаха армяне жили всегда. Я считаю, что руководитель Азербайджана — блестящий, образованный, мудрый дипломат и политик. Я считаю то, что на протяжении многих лет не было большой войны, и что удалось удержать Азербайджан от откатывания в исламизм — его личная заслуга», — добавил Соловьев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. На днях представители стран при посредничестве МИД России договорились о перемирии. Сейчас министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Москве обсуждает с российским коллегой Сергеем Лавровым прекращение боевых действий в Карабахе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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