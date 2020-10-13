Медучреждение относится к ЦГКБ№6 Арсений Ваганов

Минувшей ночью в Екатеринбурге неизвестные подожгли третью поликлинику Центральной городской клинической больницы №6. По предварительной информации, злоумышленники кинули в дверь медицинского учреждения бутылку с зажигательной смесью.

«Сегодня ночью в дверь поликлиники на Саперов кинули бутылку с зажигательной смесью. По запаху в бутылке находился либо бензин, либо ацетон», — сообщил URA.RU источник, близкий с ситуацией. В результате загорелась входная дверь поликлиники. Однако охранники медицинского учреждения оперативно ее потушили.

В медицинской среде журналистам URA.RU рассказали, уже известно, что может послужить причиной инцидента. Таким образом, поликлинике могут мстить горожане, не сумевшие получить своевременную медицинскую помощь из-за перегрузки системы здравоохранения.

Пострадала входная дверь поликлиники Арсений Ваганов

В региональном МВД подтвердили информацию о произошедшем. «Пока сложно сказать, кому и чем могло насолить медицинское учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники территориального отдела полиции города. Факт преступления зафиксирован, в настоящее время проводится процессуальная проверка», — сообщил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.