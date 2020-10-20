Минфин предлагает сократить расходы на вооруженные силы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предложения Минфина об оптимизации расходов на вооруженные силы ставят под угрозу безопасность России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ, военный эксперт Сергей Хатылев.

«Все, что предлагается — бред сивой кобылы. Экономить на армии не получится, на сегодняшний день ее роль возрастает, так как вокруг России появилось много конфликтов. И тут среди белого неба предлагают урезать армию. Эти люди не понимают, что творят », — заявил URA.RU Хатылев.

Сегодняшних российских военных уже не устраивают условия, в которых они находятся, подчеркнул эксперт. «На сегодняшний день уже виден исход контрактников — их не устраивает финансовое содержание. Люди после училищ сразу увольняются, в авиации хороших летчиков не хватает. В свои войска нужно вкладывать. А тот, кто хочет экономить на своей армии, будет содержать чужую», — заключил Хатылев.

Ранее сообщалось, что Минфин России предложил сократить расходы на армию в рамках оптимизации бюджета. В частности, предлагается сократить штатную численность армейских структур на 10%, увеличить время носки вещей, оплачивать еду только на боевых дежурствах и полевых выходах, а также увеличить срок выслуги для выхода на пенсию и изменить правила индексации выплат. До этого в Минфине уже предлагали оптимизировать органы внутренних дел, уволив 10% сотрудников и создав единую силовую структуру.