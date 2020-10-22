Видеокамеры в районах будут установлены по инициативе Алексея Вихарева Фото: страница Алексея Вихарева в Facebook

В окрестностях деревянных бараков в Екатеринбурге установят камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить поджоги, подобные тем, что произошли весной на Уралмаше. Как сообщил депутат гордумы Алексей Вихарев, соответствующее поручение по его инициативе было отдано главам районов.

В марте на Уралмаше сгорело несколько бараков. В результате одного из пожаров — в доме на улице Омской, 91 — погибли 7 человек. Восьмой пострадавший скончался в больнице. Пойманный 2 апреля поджигатель заявил, что сжигал дома ради удовольствия. Задержать его удалось благодаря записи с одной из камер, установленных тогда по инициативе Вихарева в микрорайоне.

«Нужно было успокоить людей, чтоб они могли спать по ночам. После того, как поджигателя поймали я обратился в администрацию города с предложением установить видеокамеры в микрорайонах, где много ветхого и аварийного жилья, где есть повышенный риск поджогов. Администрация поддержала мою инициативу. Главам администраций районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в ГУ МВД. Маленькая, но очень важная победа на этом этапе», — написал Вихарев на своей странице в Facebook, пообещав проконтролировать исполнение этого поручения.