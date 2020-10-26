Владимир Путин назвал выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности серьезной ошибкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является серьезной ошибкой, которая приведет к новой гонке вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, российско-американский договор о РСМД был важен для Европы. «Считаем выход США из договора о РСМД <…> серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», — говорится в заявлении президента, распространенном пресс-службой Кремля. Путин обратил внимание на то, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия—НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

Российский лидер подчеркнул, что страна готова отказаться от развертывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Также Путин призвал страны искать схемы, чтобы обеспечить стабильность в азиатско-тихоокеанском регионе «в мире без договора о РСМД».

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определенным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем, напоминает «Национальная служба новостей».

В 2019 году США вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. В частности, Вашингтон настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729, утверждая, что ее дальность нарушает положения ДРСМД, однако доказательств предоставлено не было.