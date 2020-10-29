29 октября 2020

Трамп: русские считают нас ненормальными из-за Байдена

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, рукопожатие, путин владимир, трамп дональд
Русские люди считают американцев «ненормальными» из-за глупых обвинений, заявил Трамп Фото: Официальный сайт Президента РФ

Представители Демократической партии и команды кандидата в президенты США Джо Байдена везде видят «руку Кремля». Из-за этого «русские считают нас ненормальными», заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, мысль о том, что «русские принесли компьютер в мастерскую», чтобы обнародовать данные о коррупционных схемам сына кандидата в президенты США, очень глупая. «Знаете, что они сейчас делают? Они обвиняют Россию. Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — заявил Трамп.

Издание New York Post опубликовало ряд материалов о сыне противника Трампа, Хантера Байдена. По словам журналистов, всю информацию они взяли из ноутбука, который Байден младший сдал в ремонт, но так и не оплатил. Согласно сведениям, он заключал коррупционные сделки. Позже сотрудники телеканала Fox News заявили, что документы, доказывающие его причастность к коррупционным преступлениям, исчезли при доставке. Ранее Хантер Байден стал фигурантом громкого сексуального скандала. В ноутбуке у 50-летнего бизнесмена нашли фотографии несовершеннолетних детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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