Депутату челябинского парламента припомнили избиение ребенка

На Оксану Астапенкову было возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском отделении партии ЛДПР проверят обращение жителей поселка Скалистый (Троицкий район) за аморальное поведение Оксаны Астапенковой, победившей на выборах в заксобрание Челябинской области 13 сентября 2020 года. Куратор челябинского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Виталий Пашин заявил URA.RU, что партия проведет проверку обращения.

«Я не знал об этой ситуации. Будем разбираться. Честно говоря, шокированы происходящем. Уверен, что это наговор. Ждем от депутата объяснений», — сказал URA.RU Пашин.

Инцидент с Астапенковой произошел весной 2016 года, когда она трудилась в одной из школ Троицкого района. По версии руководства школы, она дала пощечину старшекласснику за вызывающее поведение на уроке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного Кодекса «Побои». Сама Астапенкова данный факт отрицала, однако была уволена из школы. Два встречных иска в попытках оспорить увольнение и уголовное дело она проиграла.

На сайте челябинского облизбиркома данные об уголовных делах депутата Астапенковой не указаны. Возможно, уголовное дело было закрыто. Связаться с Астапенковой не удалось, она не берет трубку.