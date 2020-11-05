Блогер Алина Левда вспомнила о главном символе 1990-х

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Блогер показала подписчикам новую фотосессию с мужем Instagram/botanovna_

Блогер и певица Алина Левда опубликовала новую фотосессию с мужем в стиле «Love is» и вспомнила о легендарной в 1990-х жвачке. Своими размышлениями она поделилась в Instagram.

«Все тут помнят легендарную жвачку 90-х? Кто собирал вкладыши? В них была вся фишка! Вас же тоже отправляли в магазин за хлебом, и вы на сдачу всегда брали эти маленькие жесткие кубики? Не важно, что самой жвачкой можно было сломать зуб. Зато новый вкладыш в коллекцию», — написала блогер.

На снимках певица и ее муж Артем представили несколько стадий отношений: от знакомства и первой прогулки за руку до рождения ребенка и бессонных ночей. «Вот бы я в детстве открыла старую добрую жвачку и увидела на вкладыше себя с будущим мужем…» — задумалась Левда. Кроме этого, она придумала подписчикам задание. Они должны придумать цепляющие подписи к каждому вкладышу. Авторы лучших получат денежные призы от блогера.

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Когда выросли и сами стали героями Love is...???? Все тут помнят легендарную жвачку 90х? Кто собирал вкладыши?) В них была вся фишка! Вас же тоже отправляли в магазин за хлебом, и вы на сдачу всегда брали эти маленькие жесткие кубики?) Не важно, что самой жвачкой можно было сломать зуб???? Зато новый вкладыш в коллекцию.)) Сейчас мы решили поностальгировать вместе с вами и сделали вот такую трогательную серию с нашими фото - полистайте! Вот бы я в детстве открыла старую добрую жвачку и увидела на вкладыше себя с будущим мужем...???? Ведь у нас все было именно так, от первого свидания до рождения Тимура! Думаю, эти стадии знакомы многим парам.) Только вот кое-чего не хватает, уже догадались?) У меня к вам творческое задание: придумайте классные цепляющие подписи к каждому вкладышу с Алиной и Артемом! В стиле Love is…???? За активность раздам денежные призы самым классным комментариям! Вперед, включайте свой креатив!))

Публикация от ALINA LEVDA (@botanovna_)

Ранее Алина Левда попала в список самых богатых блогеров Instagram и заняла в нем пятое место. По информации Forbes, она получает 0,76 млн долларов. Ее обошли журналистка Ксения Собчак, певица Полина Гагарина, блогер Ида Галич и телеведущая Ксения Бородина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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