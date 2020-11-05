Блогер Алина Левда вспомнила о главном символе 1990-х

Блогер показала подписчикам новую фотосессию с мужем Instagram/botanovna_

Блогер и певица Алина Левда опубликовала новую фотосессию с мужем в стиле «Love is» и вспомнила о легендарной в 1990-х жвачке. Своими размышлениями она поделилась в Instagram.

«Все тут помнят легендарную жвачку 90-х? Кто собирал вкладыши? В них была вся фишка! Вас же тоже отправляли в магазин за хлебом, и вы на сдачу всегда брали эти маленькие жесткие кубики? Не важно, что самой жвачкой можно было сломать зуб. Зато новый вкладыш в коллекцию», — написала блогер.

На снимках певица и ее муж Артем представили несколько стадий отношений: от знакомства и первой прогулки за руку до рождения ребенка и бессонных ночей. «Вот бы я в детстве открыла старую добрую жвачку и увидела на вкладыше себя с будущим мужем…» — задумалась Левда. Кроме этого, она придумала подписчикам задание. Они должны придумать цепляющие подписи к каждому вкладышу. Авторы лучших получат денежные призы от блогера.

Ранее Алина Левда попала в список самых богатых блогеров Instagram и заняла в нем пятое место. По информации Forbes, она получает 0,76 млн долларов. Ее обошли журналистка Ксения Собчак, певица Полина Гагарина, блогер Ида Галич и телеведущая Ксения Бородина.