09 ноября 2020

В Ноябрьске нашли замену избранной в заксобрание заместителю мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Филонец ранее возглавляла городское управление культуры Фото: пресс-служба администрации Ноябрьска
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителем главы администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначена Наталья Филонец, сообщили 10 ноября официальные представители горадминистрации. Чиновница стала преемником Надежды Гудковой, освободившей свой пост в сентябре в связи с избранием в окружное законодательное собрание

«Заместителем главы администрации Ноябрьска назначена Наталья Филонец», — говорится в опубликованном сообщении. Назначенная заммэра будет курировать вопросы образования, социальной защиты населения, молодежной политики, развития физической культуры и спорта, сохранения исторических и культурных памятников, развития культуры, местных традиций и обычаев.

По информации горадминистрации, ранее Филонец занимала должность начальника управления культуры, а общий стаж ее работы в социальной сфере города — более 20 лет. Замглавы города родилась в Тазовском, в 1992 году окончила Тобольский пединститут, по распределению приехала работать в Ноябрьск, профессиональную деятельность начинала в Окружном музее изобразительных искусств. К заслугам чиновницы относят создание первого на Ямале профессионального муниципального театра.

Ранее URA.RU рассказывало, что экс-заместитель главы администрации Ноябрьска по социальной политике Надежда Гудкова сложила полномочия 18 сентября в связи с избранием депутатом законодательного собрания ЯНАО. В региональном парламенте Гудкова возглавила комитет по соцполитике.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...