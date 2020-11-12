МИД РФ считает ошибкой слова посла Азербайджана о сбитом Ми-24

Заявление посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24 является «большой ошибкой», заявили в МИД РФ. Дипломатическое ведомство отмечает, что Москва ожидает скорейшего расследования и наказания виновных.
Полад Бюльбюль оглы, говоря о крушении российского вертолета, назвал инцидент «трагической случайностью», и заявил, что «на войне может быть всякое». В МИД отметили, что если бы оценили поступок по законам военного времени, то ответ бы был сокрушительным, пишет РИА «Новости».
«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип „на войне как на войне“, то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — заявили в российском дипломатическом ведомстве. Там также уточнили, что Баку «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом». Кроме того, Москва ожидает скорейшего расследования, как обещал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Российский вертолет Ми-24 сбили в Армении 9 ноября. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, сообщили в Минобороны РФ. В Азербайджане признались, что стреляли по вертолету, но назвал это случайностью, пишет RT. Тем не менее, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что в вертолет стреляли специально, отмечает «Национальная служба новостей».
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