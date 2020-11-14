Части россиян пообещали изменение погоды

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, москва
К пятнице столбик термометра в столице упадет до минус 7 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На следующей неделе в Москву придет морозная погода. Столбик термометра в столице будет колебаться от минус 7 до плюс 1 градуса.

«В столичном регионе на будущей неделе ожидается морозная погода и гололед», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В понедельник температура воздуха опустится до минус 1 градуса, во вторник и среду — до минус 4. К пятнице столбик термометра ночью может упасть до минус 7 градусов.

В Московской области также ожидаются заморозки. Температура воздуха наследующей неделе там составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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