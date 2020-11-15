Министр обороны РФ сказал, что боится Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пошутил, что представители Минобороны и оборонно-промышленного комплекса боятся президента России Владимира Путина. Такое мнение он озвучил на совещании руководства оборонного ведомства с главой государства.

На совещании президент России обратил внимание на свое кресло, которое стояло на большом расстоянии от других. Президент спросил: «Вы меня боитесь или меня от вас берегут?», тем самым поставив отвечающих перед выбором. Министр обороны Сергей Шойгу выбрал первый вариант. «Владимир Владимирович, мы вас боимся», — цитирует Шойгу РИА «Новости» со ссылкой на Вести.ру.

«Понятно», — ответил президент. Сообщается, что на самом деле такое расположение мебели связано в первую очередь с особыми противовирусными мерами, которые работают как во всей стране, так и в резиденции российского лидера.