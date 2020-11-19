Слава Марлоу рассказал, как получить Spotify Premium бесплатно

Слава Марлоу стал известен благодаря сотрудничеству с Моргенштерном Фото: Instagram Славы Марлоу

Рэпер Слава Марлоу (Артем Готлиб) рассказал, что нужно сделать, что полгода бесплатно пользоваться премиальной подпиской музыкального сервиса Spotify. Инструкцией битмейкер рэпера Моргенштерна поделился в Instagram.

«Уже полгода в России есть музыкальный сервис Spotify. И именно сейчас Spotify раздают бесплатную подписку на Spotify Premium на полгода, чтобы ты мог бесплатно слушать огромное количество треков, в том числе и мою музыку», — рассказал артист в сторис. После этого он предложил сделать свайп вверх, чтобы открыть специальную страницу акции.

Бесплатная подписка Spotify на полгода предоставляется только абонентам одного из операторов связи, которые еще не пользовались сервисом. Чтобы оформить ее, абоненту нужно ввести комбинацию цифр в смартфоне, после чего на устройство придет SMS с уникальной ссылкой, где номер телефона нужно привязать к аккаунту музыкального сервиса. После полугода пользования стоимость подписки составит 169 рублей в месяц.

Музыкальный сервис Spotify начал работать в России в июле, напоминают «Невские новости». На него приходится более трети мирового аудиостриминга. В России Spotify конкурирует с Apple Music, Boom и «Яндекс Музыкой» За первые месяцы работы вошел в топ-10 музыкальных сервисов в стране. Цена на подписку не сильно отличается от конкурентов, однако Spotify можно использовать бесплатно с рекламой и без возможности переключать песни, пишет «Ридус».