«Наконец-то тот, кто умеет петь»: как прошло «Евровидение-2025», реакция мира и России на его финал

На «Евровидении-2025» победил Йоханнес Питч из Австрии

18 мая 2025 в 11:15 Размер текста - 17 +

В Швейцарии завершился 69-ый песенный конкурс «Евровидение» Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Заключительный этап 69-го международного песенного конкурса «Евровидение» прошел 17 мая 2025 года в швейцарском Базеле. В финальных соревнованиях приняли участие представители 26 государств, в том числе страны «Большой пятерки» — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Среди кандидатов в ходе первого и второго полуфиналов выбрали по 10 лучших исполнителей. Кроме того, в финале выступила и страна-организатор конкурса — Швейцария. Победу на «Евровидении» одержал исполнитель из Австрии Йоханнес Питч. Большинство зрителей отметили вокальный талант певца, однако нашлись и те, кому его выступление пришлось не по душе. О том, каким получилось «Евровидение-2025», и как на результаты конкурса отреагировали в мире и России — в материале URA.RU. Кто победил на «Евровидении-2025» Победитель конкурса Йоханнес Питч в финале исполнил песню Wasted Love Фото: Martin Meissner/AP/TASS По результатам голосования в конкурсе победителем стал представитель Австрии Йоханнес Питч, выступающий под сценическим именем JJ. В финальном этапе он исполнил песню Wasted Love и набрал 436 баллов. Артист впервые стал широко известен благодаря участию в британском телепроекте «Голос», где выступил несколько лет назад. Австрия впервые стала победителем «Евровидения» в 1966 году — тогда триумфатором был Удо Юргенс с композицией Merci, Cherie. Вторую победу для страны принесла Кончита Вурст (настоящее имя — Том Нойвирт) в 2014 году. Второе место заняла израильская исполнительница Юваль Рафаэль, получившая 357 баллов. На международном конкурсе Рафаэль исполнила композицию под названием New Day Will Rise. Ранее артистка выжила в результате нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года на юге Израиля. Во время атаки недалеко от кибуца Беэри она получила ранения и, чтобы спастись, была вынуждена притвориться мертвой, спрятавшись в одном из укрытий. На протяжении восьми часов девушка оставалась там под телами погибших. Третье место занял 33-летний представитель Эстонии Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс), который исполнил композицию Espresso Macchiato. Режиссером видеоклипа на этот трек выступила российская клипмейкер Алина Пязок. По итогам голосования артист набрал 356 баллов, отстав от второго места всего на одно очко. Среди русскоязычной аудитории Томми Кэш является наиболее узнаваемым участником прошедшего конкурса. Ранее он неоднократно выступал на рейв-сценах Москвы и других городов, а также сотрудничал с коллективом Little Big (участник группы Илья Прусикин признан иноагентом). Финалисты «Евровидения-2025» Фото: инфографика URA.RU Как проходила борьба между конкурсантами Перед началом финального этапа складывалось впечатление, что исход конкурса уже предрешен. Шведский коллектив KAJ с композицией Bara Bada Bastu считался явным фаворитом — на его победу ставили порядка 40% прогнозистов. Второе место в рейтингах занимал Йоханнес Питч, которому отдавали предпочтение 20% респондентов, а тройку лидеров замыкала француженка Louane с балладой Maman, набравшая 10% голосов. Однако в финале ситуация кардинально изменилась. Напомним, что на первом этапе результаты определяло профессиональное жюри, распределившее свои баллы следующим образом: Австрия — 258;

Швейцария — 214;

Франция — 180;

Италия — 159;

Нидерланды — 133;

Австрия — 258;
Швейцария — 214;
Франция — 180;
Италия — 159;
Нидерланды — 133;
Швеция — 126;
Ситуация выглядела необычно, но не вызывала серьезных опасений, поскольку исход конкурса во многом зависел от зрительского голосования, способного существенно повлиять на позиции выступающих в рейтинге. Именно это и произошло: неожиданно лидирующую позицию занял Израиль, на который изначально мало кто делал ставку. Во время выступления Юваль Рафаэль на сцене был продемонстрирован флаг Палестины, что вызвало недовольство публики — в зале начались свист и громкие выкрики. После этого, за два тура до завершения голосования, Израиль все так же был первой строчке, а Томми Кэш занимал второе место с минимальным отставанием в один балл. Неожиданно Швеция осталась вне числа лидеров по итогам голосования, заняв четвертое место. Италия стала пятой. Франция заняла седьмое место. Швейцария — 10. Нидерланды оказались на 12 строчке. В итоговом голосовании на первое место вышла Австрия, сдвинув Израиль и Эстонию на вторую и третью позиции соответственно. Реакция на результаты «Евровидения-2025» в России Заявление Иосифа Пригожина Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «Евровидение» утратило свой былой престиж и уже давно не является авторитетной музыкальной площадкой, передает портал «Новости Подмосковья». По словам Пригожина, в последние годы это мероприятие подверглось сильной политизации. Он также отметил, что интерес зрителей к конкурсу начал заметно снижаться примерно 10-15 лет назад. По его словам, поклонники ожидают от «Евровидения» музыкального содержания, а не эпатажных выступлений и политических заявлений. Реакция россиян Россияне выразили смешанные чувства по поводу финала конкурса Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Жители России неоднозначно высказываются о результатах песенного конкурса. Пользователи соцсетей не согласны с решением жюри и зрителей. Однако нашлись и те, кому исполнитель из Австрии пришелся по душе. «Дело не в песне, а в исполнителе. Он кажется на 100% искусственным и пустым, что ли. Будто вокал потрясный, а артиста за ним нет», — отметил один из пользователей соцсети «ВКонтакте». "Хороший вокал, интересный номер. Единственное отдает немного вторичностью, а так норм. Едем в Вену", — написал другой пользователь. Многие люди в интернете возмутились тем, что зрители не голосовали за Швейцарию, тогда как жюри напротив высоко оценило выступление певицы Zoе Mе. Некоторые из комментаторов и вовсе сошлись во мнении, что финал «Евровидения» стал худшим за последние годы. Реакция западных СМИ и зрителей Иностранная пресса отметила выступление австрийского певца Фото: Georgios Kefalas/AP/TASS Издание The Times отметило, что выступление австрийца JJ отличалось на фоне других участников благодаря оригинальному сочетанию оперного вокала и техно-музыки. Это, как пишут журналисты, подчеркивает его уникальный характер. Итальянский портал Notizie.it отметил, что выступление Питча было очень эмоциональным и зрелищным. «Эмоциональное и захватывающее выступление привлекло внимание зрителей. Это и привело страну к успеху, который нельзя было считать само собой разумеющимся», — пишет Notizie.it. Пользователи в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) были восхищены после выступления австрийского певца. Они отметили не только само выступление, но и вокал артиста. "Наконец-то тот, кто умеет петь", — написали некоторые комментаторы. Помимо прочего, в украинских медиа и соцсетях некоторые люди рекомендовали не поддерживать Томми Кэша во время голосования в связи с его связью с Россией и выражаемой им симпатией к советскому прошлому. Об этом сообщает украинское издание Obozrevatel. При этом испанскую певицу Melody, занявшую 24 место из 26, поддерживала вся страна. «Испанская певица Melody с песней Esa Diva заняла 24-е место из 26, набрав 37 баллов. Несмотря на яркое и энергичное выступление, результат был воспринят как разочарование. Представительница Испании на „Евровидении-2022“ Шанель поддержала Melody, написав: „Ты — настоящая дива! Браво!“»— передает издание As. Украинцы предлагали не голосовать за Томми Кэша из-за его связей с Россией Фото: Martin Meissner/AP/TASS Британская газета The Sun отмечает, что Великобритания в очередной раз потерпела поражение на «Евровидении». Особое внимание было в материале уделено тому, что зрители не отдали ни одного голоса национальной группе Remember Monday. Она заняла 19-е место из 26. Чем запомнилось «Евровидение-2025»: скандалы Программа отличалась жанровым многообразием. Важно отметить, что в 2025 году количество языков, на которых звучали композиции, достигло 20 — это рекордный показатель с 1999 года. Именно тогда было отменено правило, обязывающее участников исполнять песни исключительно на государственных языках своих стран, после чего резко возросла востребованность английского языка. Также в этом году организаторы приняли решение отказаться от прямых интернет-трансляций репетиций участников. Эти записи стали доступны лишь на следующий день после репетиций и, вероятно, уже после монтажа. Кроме того, на торжественном открытии конкурса некоторые зрители пытались лечь с флагами Палестины под колеса транспорта, который привозил конкурсантов. И это далеко не все странные моменты конкурса. Упоминание «Бурановских бабушек» НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как РФ «засветилась» на Евровидении: «Бурановские бабушки», советская Лайка и челябинский директор Tommy Cash Хотя на Россию по-прежнему распространяется запрет на участие в конкурсе, ее якобы присутствие на сцене «Евровидения—2025» заметили некоторые зрители и участники. Во время полуфинального этапа им продемонстрировали запись выступления российского ансамбля «Бурановские бабушки» от 2012 года. Украинская группа Ziferblat выразила недовольство данным фактом. По словам организаторов, причиной показа этого видео стало то, что ведущие упомянули рекорды конкурса, среди которых «Бурановские бабушки» были отмечены как рекордсмены по общему возрасту участников. Скандал с латвийской группой Tautumeitas Причиной для политических разногласий стал случай с латвийской фолк-группой Tautumeitas. Ее участницы дали интервью для СМИ, общаясь при этом на русском языке, что вызвало негативную реакцию со стороны некоторых жителей Латвии и отдельных чиновников. Скандал с израильской певицей Юваль Рафаэль В этом году песни на конкурсе исполняли на 20 языках мира Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Как отмечает издание The Independent, певица была «потрясена и расстроена» после того, как пропалестинские протестующие попытались прорваться на сцену во время финала «Евровидения». В частности, во время выступления израильтянки двое пропалестинских активистов хотели забраться на сцену и облили краской одного из членов команды артистки. В трансляцию этот момент не попал, сообщает The Times of Israel. Злоумышленников на время задержала полиция Базеля, но после их отпустили. Скандал с участницей из Мальты Один из самых курьезных инцидентов произошел с представительницей Мальты Мирианой Конте. Она планировала выйти на сцену с композицией Kant, что в переводе с мальтийского означает «пение». Однако организаторам пришлось изменить название песни, поскольку оно оказалось созвучно с английским оскорбительным выражением. Ирландия выступила с песней о советской собаке-космонавте Европейская аудитория не проявила интереса к конкурсной песне Laika Party, посвященной советской собаке Лайке — первому животному, отправленному на орбиту Земли. Композицию на «Евровидении» исполнила норвежская певица и популярная TikTok-блогер ЕMMI, представлявшая Ирландию. Текст был написан Ларисой Тормей — она родом из Башкирии, но уже более 20 лет проживает в Ирландии. Однако по итогам второго полуфинала ЕMMI не смогла пройти в финал.

