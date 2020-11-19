В новогодние праздники вырастет число заболевших коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Европа ввела очередные ограничения против граждан Белоруссии — в России изменится система начисления выплат — из аптек пропал важный препарат — многодетным семьям могут расширить список для использования выплат — бывшего министра РФ отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Евросоюз принял очередной пакет санкций против Белоруссии

Министры иностранных дел Евросоюза 19 ноября обсудили третий санкционный пакет против белорусских чиновников и приближенных к власти олигархов. В частности, им заморозят европейские активы и запретят въезд в страны ЕС. В разговоре с URA.RU эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец заявил, что новый пакет санкций сильнее всего повлияет на президента республики Александра Лукашенко и его ближайшее окружение.

Франция может признать независимость Карабаха

Сенат Франции планирует рассмотреть резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. По мнению французских политиков, независимость может гарантировать безопасность жителей Карабаха от Турции.

Минздрав РФ заявил об увеличении заболевших коронавирусом в праздники

Количество инфицированных COVID в новогодние каникулы возрастет. Из-за этого регионам необходимо готовиться к дополнительной нагрузке. Такое заявление сделал Минздрав России.

Изменится способ выплат пособий

С 2022 года выплаты по беременности, родам и больничным листам будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

По словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, при новой системе будет возникать меньше ошибок при начислении выплат.

Многодетным семьям могут разрешить тратить субсидии на ремонт жилья

Многодетным семьям хотят позволить тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья. Ранее эти деньги можно было потратить только на погашение ипотеки.

В Госдуме призвали изменить систему выплат пенсий

В России необходимо вернуться к прежней системе начисления пенсий, так как пенсионная реформа в стране провалилась. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Россия может ограничить работу иностранных сервисов

В Госдуму будет внесен законопроект о санкциях к иностранным платформам за цензуру в отношении российских СМИ. Им могут ограничить скорость трафика, вплоть до блокировки сервисов. Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимо тщательно прорабатывать ответные меры на дискриминацию со стороны западных сервисов.

ЗАГСы переходят на цифровой формат

Записи актов гражданского состояния в России перейдут в цифровой формат. Из-за этого россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

В России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

По мнению экспертов, спад заболеваемости коронавирусом почти во всех российских регионах начнется в конце ноября.

Однако, по мнению эпидемиологов, сейчас нельзя с точностью сказать, когда наступит улучшение ситуации, так как невозможно предсказать поведение людей в режиме ограничений из-за пандемии.

Из российских аптек пропал важный препарат

Из ассортимента российских аптек из-за срыва поставок исчез препарат «Йодомарин». Об этом сообщили сразу несколько аптечных сетей.

Арестован замминистра экологии Подмосковья

В Московской области по подозрению в коррупции арестовали зампредседателя правительства региона, министра экологии МО Дмитрия Куракина. Басманный суд Москвы отправил чиновника в СИЗО до 17 января 2021 года.

Экс-министра РФ отправили под домашний арест

Суд избрал экс-главе Ивановской области и бывшему министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню меру пресечения. Он два месяца проведет под домашним арестом. Экс-министра подозревают в хищении 700 млн рублей.