19 ноября 2020

Самое важное в России и в мире на 19 ноября. Пенсионную систему в РФ требуют изменить, из аптек пропал важный препарат, арестован высокопоставленный чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
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В новогодние праздники вырастет число заболевших коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Европа ввела очередные ограничения против граждан Белоруссии — в России изменится система начисления выплат — из аптек пропал важный препарат — многодетным семьям могут расширить список для использования выплат — бывшего министра РФ отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Евросоюз принял очередной пакет санкций против Белоруссии

  • Министры иностранных дел Евросоюза 19 ноября обсудили третий санкционный пакет против белорусских чиновников и приближенных к власти олигархов. В частности, им заморозят европейские активы и запретят въезд в страны ЕС. В разговоре с URA.RU эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец заявил, что новый пакет санкций сильнее всего повлияет на президента республики Александра Лукашенко и его ближайшее окружение.

Франция может признать независимость Карабаха

Минздрав РФ заявил об увеличении заболевших коронавирусом в праздники

Изменится способ выплат пособий

Многодетным семьям могут разрешить тратить субсидии на ремонт жилья

В Госдуме призвали изменить систему выплат пенсий

  • В России необходимо вернуться к прежней системе начисления пенсий, так как пенсионная реформа в стране провалилась. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Россия может ограничить работу иностранных сервисов

ЗАГСы переходят на цифровой формат

В России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Из российских аптек пропал важный препарат

Арестован замминистра экологии Подмосковья

Экс-министра РФ отправили под домашний арест

  • Суд избрал экс-главе Ивановской области и бывшему министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню меру пресечения. Он два месяца проведет под домашним арестом. Экс-министра подозревают в хищении 700 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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