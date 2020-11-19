Европа ввела очередные ограничения против граждан Белоруссии — в России изменится система начисления выплат — из аптек пропал важный препарат — многодетным семьям могут расширить список для использования выплат — бывшего министра РФ отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Евросоюз принял очередной пакет санкций против Белоруссии
- Министры иностранных дел Евросоюза 19 ноября обсудили третий санкционный пакет против белорусских чиновников и приближенных к власти олигархов. В частности, им заморозят европейские активы и запретят въезд в страны ЕС. В разговоре с URA.RU эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец заявил, что новый пакет санкций сильнее всего повлияет на президента республики Александра Лукашенко и его ближайшее окружение.
Франция может признать независимость Карабаха
- Сенат Франции планирует рассмотреть резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. По мнению французских политиков, независимость может гарантировать безопасность жителей Карабаха от Турции.
Минздрав РФ заявил об увеличении заболевших коронавирусом в праздники
- Количество инфицированных COVID в новогодние каникулы возрастет. Из-за этого регионам необходимо готовиться к дополнительной нагрузке. Такое заявление сделал Минздрав России.
Изменится способ выплат пособий
- С 2022 года выплаты по беременности, родам и больничным листам будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.
- По словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, при новой системе будет возникать меньше ошибок при начислении выплат.
Многодетным семьям могут разрешить тратить субсидии на ремонт жилья
- Многодетным семьям хотят позволить тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья. Ранее эти деньги можно было потратить только на погашение ипотеки.
В Госдуме призвали изменить систему выплат пенсий
- В России необходимо вернуться к прежней системе начисления пенсий, так как пенсионная реформа в стране провалилась. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Россия может ограничить работу иностранных сервисов
- В Госдуму будет внесен законопроект о санкциях к иностранным платформам за цензуру в отношении российских СМИ. Им могут ограничить скорость трафика, вплоть до блокировки сервисов. Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимо тщательно прорабатывать ответные меры на дискриминацию со стороны западных сервисов.
ЗАГСы переходят на цифровой формат
- Записи актов гражданского состояния в России перейдут в цифровой формат. Из-за этого россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
В России спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом
- По мнению экспертов, спад заболеваемости коронавирусом почти во всех российских регионах начнется в конце ноября.
- Однако, по мнению эпидемиологов, сейчас нельзя с точностью сказать, когда наступит улучшение ситуации, так как невозможно предсказать поведение людей в режиме ограничений из-за пандемии.
Из российских аптек пропал важный препарат
- Из ассортимента российских аптек из-за срыва поставок исчез препарат «Йодомарин». Об этом сообщили сразу несколько аптечных сетей.
Арестован замминистра экологии Подмосковья
- В Московской области по подозрению в коррупции арестовали зампредседателя правительства региона, министра экологии МО Дмитрия Куракина. Басманный суд Москвы отправил чиновника в СИЗО до 17 января 2021 года.
Экс-министра РФ отправили под домашний арест
- Суд избрал экс-главе Ивановской области и бывшему министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню меру пресечения. Он два месяца проведет под домашним арестом. Экс-министра подозревают в хищении 700 млн рублей.
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