В челябинских театрах установили распылители дезинфектантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 27 ноября — 352-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 262-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 25 558, выздоровели 16 748 и скончались 836 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 187 990 (+25 487) случае заражения. Вылечились 1 685 492 (+25 073) пациента — 76,4% от заболевших. Умерли 38 062 (+524) человека — больше 1,7% от заразившихся.

Число заражений стало расти скачками

В Челябинской области к 26 ноября зафиксировали 252 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 241, днем ранее 228), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, два дня подряд заболеваемость увеличивается рывками — более чем на 10 человек. Абсолютный максимум за все время пандемии составляет 258 заболевших за сутки. Обновился и державшийся три дня рекорд в девять смертей за сутки — впервые с начала пандемии погибли 10 человек. Самому молодому из них было 53 года, самому пожилому — 94 года.

Челябинцы обвинили главу минздрава региона на стриме

Челябинцы обвинили министра здравоохранения Юрия Семенова во лжи во «Вконтакте». Во время стрима, когда министр рассказывал о бесплатных лекарствах для заболевших COVID и лечащихся на дому, пользователи завалили паблик заявлениями, что никаких бесплатных лекарств не получали. Возмущались и жители областного центра, и других муниципалитетов. В пресс-службе минздрава все эти претензии отвергли, а недовольным посоветовали жаловаться в индивидуальном порядке.

В Челябинске меняют работу моргов

В Челябинске перекраивают логистику доставки умерших, чтобы не переполнять отдельные морги. «В Челябинске семь моргов, некоторые из них обслуживают большие территории. Из них всего два работает круглосуточно. Судмедэксперты, которые должны найти причину всех умерших дома, не работают в выходные. К понедельнику им нужно сделать работу за два дня, поэтому морги в спешном порядке вынуждены перекраивать логистику», — рассказал URA.RU источник в сфере ритуальных услуг. Часть вины невольно ложится и на родственников умерших от коронавируса: они либо находятся на самоизоляции, либо сами лечатся от COVID — из-за чего похороны затягиваются.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился. В Новый год и Рождество не будет праздничных программ в кафе и ресторанах, введены ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах — туда разрешено продавать не более 25% билетов. До принятия такого постановления залы можно было заполнять наполовину, теперь не более, чем на 25%. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений. Ожидается, что при ухудшении ситуации будет введено дистанционное обучение в школах и вузах, а также полный запрет на любые массовые мероприятия.