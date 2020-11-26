В Тюмени девочка-подросток не выдержала издевательств отчима

Перед тем как убежать из дома, девочка два года терпела избиения отчима Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени 37-летний мужчина несколько лет различными способами избивал свою падчерицу. Об этом сообщает следственный отдел по Центральному округу. В итоге девочка не выдержала издевательств и убежала из дома, что помогло правоохранителям узнать о преступлениях.

«Обвиняемый в период с 2018 по 2020 год систематически истязал падчерицу 2008 года рождения. За малейшую провинность он наносил девочке побои проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки», — сообщает следственный отдел по Центральному округу Тюмени.

Из-за постоянных издевательств в этом году девочка сбежала из дома, а когда ее нашли, рассказала полицейским правду об отчиме. Мужчину задержали, сейчас он под стражей. По вменяемой статье ему грозит до семи лет тюрьмы.

Следователи также проведут проверку в отношении матери девочки, которая не помогла своему ребенку. Оценят правоохранители и эффективность работы органов профилактики.