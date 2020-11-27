В свердловском городе закрывают кожвендиспансер. «Будет рост венерических заболеваний»

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, красный крест, скорая помощь
Медики в шоке от принятого решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больнице Серова (Свердловская область) закрывается кожно-венерологическое отделение. Об этом URA.RU сообщил местный блогер Сергей Мельник, опубликовавший в соцсетях уведомление о сокращении, которое вручили медикам.

«Вы предупреждаетесь о том, что занимаемая Вами должность фельдшера сокращается с 01 февраля 2021 года, — говорится в документе за подписью исполняющего обязанности главного врача серовской больницы Павла Штэфана. — Трудовой договор будет расторгнут в связи с сокращением штата».

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О предстоящем закрытии отделения медикам сообщили на собрании. «Штэфан заявил медикам, что-либо они пишут заявления о переводе в другие отделения (поликлинику или детскую поликлинику), либо их ждет сокращение, — рассказал Мельник. — Работники попросили время на размышление до 30 ноября, но получили отказ».

По словам блогера, медики в шоке от происходящего. «Врачи отделения прогнозируют рост заболеваемости заразными кожными, грибковыми и венерическими болезнями», — говорит он.

URA.RU обратилось с запросом о комментарии к пресс-секретарю Серовской городской больницы — ответ к моменту публикации не поступил. Ранее агентство сообщало о том, что в морге Серова образовалась «очередь из покойников»: из-за нехватки мест трупы складывали прямо на полу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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