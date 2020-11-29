Пользователи нашли проблему в конструкции новой PlayStation 5

После выхода новой приставки PlayStation 5 пользователи начали жаловаться на дефекты в работе устройства и высокий уровень шума. Если первую проблему можно будет исправить обновлением прошивки, то шум оказался конструктивной особенностью PS, рассказала ведущая YouTube-канала Wilsacom Наталья Шелягина.
«Оказалось, что это не субъективное восприятие некоторых покупателей и „плойки“ действительно отличаются конструкцией турбины кулера. В зависимости от типа лопастей „пятерка“ может выдавать как 39 децибел, так и 43», — объяснила Шелягина.
Девушка ссылается на иностранных журналистов, которые разобрали несколько приставок и сравнили кулеры. Оказалось, что форма их лопастей значительно отличается. Первый тип более косой и изогнутый, второй вид лопастей прямее и с несколько другим углом наклона. Именно второй тип оказался более тихим при нагрузках. При этом более шумные кулеры еще и пищат в режиме ожидания.
Узнать, какие лопасти достались конкретной PS5, можно только разобрав ее. В устройстве есть еще и третий вид кулеров, говорит Шелягина. Какой уровень шума они выдают, зарубежные СМИ пока не вычислили.
22 ноября первые пользователи новой PlayStation 5 заявили, что приставка испытывает проблемы с выходом из спящего режима, некоторые кнопки тормозят, а на экране во время игры появляются искажения. Примечательно, что такое проблемное на старте продаж устройство может оказаться последней приставкой Sony, пишет агентство Nation news. Компания презентовала новинку 12 июня 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей».
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