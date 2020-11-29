Пермское правительство хочет занять деньги у людей

На бирже могут появиться облигации Пермского края Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Правительство Пермского края рассматривает возможность выпуска своих инфраструктурных облигаций. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин, рассказывая о планах по наполнению бюджета и по реализации крупных проектов.

«Мы прорабатываем, не факт, что мы будем этим инструментом пользоваться, облигационные займы. Причем инфраструктурные облигационные займы. Чтобы инфраструктурные объекты строить на эти деньги», — рассказал Махонин в интервью «Новому компаньону». Также он пояснил, что регион уже пользуется кредитами для погашения кассового разрыва.

Облигации часто приобретают люди через свои брокерские счета и получают по ним фиксированные выплаты — купонный доход. Таким образом государство (облигации федерального займа), регионы и даже муниципалитеты (муниципальные облигации) привлекают заемные средства на определенный срок.