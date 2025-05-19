Трамп готов к личной встрече с Путиным

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Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

«Президент (Трамп — прим. URA.RU), определенно, был бы открыт для этого (для встречи с Путиным — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова Левитт. Представитель Белого дома также подчеркнула, что Трамп ясно дал понять сторонам конфликта на Украине свое стремление к скорейшему прекращению огня.

Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что мирное урегулирование на Украине сталкивается с серьезными трудностями, в связи с чем глава США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент и глава РФ созвонятся 19 мая в 17:00 по московскому времени.

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Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов. «Президент (Трамп — прим. URA.RU), определенно, был бы открыт для этого (для встречи с Путиным — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова Левитт. Представитель Белого дома также подчеркнула, что Трамп ясно дал понять сторонам конфликта на Украине свое стремление к скорейшему прекращению огня. Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что мирное урегулирование на Украине сталкивается с серьезными трудностями, в связи с чем глава США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент и глава РФ созвонятся 19 мая в 17:00 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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