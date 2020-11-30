Дистанционное обучение в Тюмени могут продлить

Дистанционное обучение в школах Тюменской области могут продлить до конца четверти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Формат дистанционного образования в Тюменской области могут продлить до конца года. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. Уточняется, что речь идет о крупных городах региона.

«Пока этот вопрос до конца не закрыт, но власти склоняются к тому, чтобы продлить формат дистанционного образования до конца этой четверти. Фактически — до конца года. Как антикоронавирусная мера, дистант показал себя с положительной стороны. К тому же, технология дистанционного обучения в области уже более-менее отработана», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

По его словам, речь идет об учениках 6-11 классов Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска. В остальных муниципалитетах школьники будут обучаться в обычном режиме. В региональный оперативный штаб направлен запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до шестого декабря. Постановление касается учащихся Тюмени и Тюменского района, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска.