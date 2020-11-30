В уральском полпредстве предложили возродить окружной телеканал

В телекомпанию, по данным инсайдеров, набирают персонал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном округе может возобновиться вещание окружной телекомпании «Ермак». Такая инициатива, по данным высокопоставленных источников, была недавно озвучена в окружении полпреда Владимира Якушева.

«Сейчас в полпредстве ищут продюсеров, идет набор персонала», — сообщил инсайдер. Он не исключил, что телекомпанию могут доверить Татьяне Николаевой, которая руководила «Ермаком» до его закрытия.

Татьяна Николаева заявила в разговоре с URA.RU, что не получала никаких предложений о трудоустройстве. Более того, она считает идею о возрождении телекомпании нежизнеспособной. «Телевидения на сегодня нет регионального, только ГТРК, эта платформа отжила свое. А федеральный центр сделал все, чтобы рекламные бюджеты, даже которые остались в этот коронавирусый период, ушли в центр», — подчеркнула она.

«Это только разговоры. Говорить о возрождении „Ермака“, эфирного телевидения не имеет смысла, не те времена», — заявил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов. По его словам, региональные СМИ выполняют свою роль в полном объеме и на разных площадках.

Телекомпания «Ерамак» приостановила вещание в 2017 году. К тому моменту организация накопила значительные долги.