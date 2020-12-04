Умер экс-глава Курской области

На 70-м году жизни скончался бывший губернатор Курской области Александр Михайлов. Причины смерти не разглашаются.
«Александр Михайлов скончался сегодня», — цитирует ТАСС пресс-службу администрации Курской области. Чиновнику стало плохо во время утреннего приема граждан в региональном отделении «Единой России».
Александр Михайлов победил на выборах губернатора Курской области в 2000 году. Являлся третьим по продолжительности пребывания на посту главы региона в РФ (18 лет). После своей отставки чиновник был наделен полномочиями члена Совета Федерации.
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