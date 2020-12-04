Умер экс-глава Курской области

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Госсовет в Кремле. Москва, депутат, чиновник, портфель, министр
После своей отставки в 2018 году Александр Михайлов вошел в Совет Федерации РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 70-м году жизни скончался бывший губернатор Курской области Александр Михайлов. Причины смерти не разглашаются.

«Александр Михайлов скончался сегодня», — цитирует ТАСС пресс-службу администрации Курской области. Чиновнику стало плохо во время утреннего приема граждан в региональном отделении «Единой России».

Александр Михайлов победил на выборах губернатора Курской области в 2000 году. Являлся третьим по продолжительности пребывания на посту главы региона в РФ (18 лет). После своей отставки чиновник был наделен полномочиями члена Совета Федерации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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