Раскрыта секретная статистика по заболевшим COVID в Екатеринбурге

За неделю заболело более 7 тысяч жителей Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом жителей Екатеринбурга в пять раз больше, чем об этом сообщают официально. Такой вывод можно сделать из закрытой статистики, которую URA.RU предоставил источник в региональном Роспотребнадзоре (документ есть в редакции).

«Это подтвержденные случаи коронавируса», — заверил собеседник, который предоставил данные. Согласно таблице, число заболевших за прошлую неделю превысило 7 тысяч случаев. В то время как в региональном штабе по борьбе с коронавирусом официально сообщали о 1359 заболевших за неделю с 30 ноября по 6 декабря.

При этом, согласно закрытой статистике, число новых заболевших в Екатеринбурге падает вторую неделю подряд. Также постепенно снижается коэффициент распространения коронавируса. В начале декабря коэффициент опустился ниже единицы.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, данные о случаях заболевания COVID-19 в регионе (и в Екатеринбурге — в частности) ежедневно публикуются оперштабом. «Иных „статистик“ ведомствами не ведется», — заверили в штабе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре в Свердловской области резко выросло число смертей. Значения могут превысить июльский пик, когда в регионе регистрировался всплеск числа умерших (7014 случаев за месяц, по данным Росстата).