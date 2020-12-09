В формате пилота 5 декабря на стадионе «Калининец» (Екатеринбург) состоялись первые старты аква-биатлона Фото: «ФОРЭС»

Ученики школ и колледжей Свердловской области летом 2021 года станут дебютантами нового формата соревнований по биатлону — аква-биатлону. Об этом URA.RU сообщили представители организаторов мероприятия — регионального отделения объединения «Юность России» и компании «ФОРЭС».

«По летнему варианту аква-биатлона уже разработан технический регламент. По словам главы Свердловского регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения „Юность России“ Юрия Громыко, заявки на его проведение поступают организаторам от различных муниципалитетов и в планы на лето уже заложено несколько стартов», — уточнили там.

В формате пилота 5 декабря на стадионе «Калининец» (Екатеринбург) состоялись первые старты аква-биатлона — открытое первенство среди школьных команд, кадетских подразделений и колледжей Свердловской области. В новый формат соревнований из традиционного биатлона были заимствованы гонка преследования, комбинированная эстафета и стрельба по биатлонным установкам под нагрузкой «с ходу». Из ГТО — плавание, челночный бег, подъем туловища из положения лежа на спине, стрельба из пневматического оружия «с ходу» и в случае промахов — отжимание. Соревнования начались в бассейне встречной эстафетой, а по ее результатам был определен стартовый гандикап перед продолжением в зале второго вида программы.

Аква-биатлон является продолжением программы «Биатлон в школу — биатлон в ГТО». Цель проекта — обеспечить образовательные учреждения качественным инвентарем для занятий биатлоном, увлечь ребят этим видом спорта и приобщить подростков к здоровому образу жизни, в том числе путем выполнения норм ГТО. Генеральным партнером чемпионата стала компания «ФОРЭС», которая также помогала в модернизации винтовки для школьников.