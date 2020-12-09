09 декабря 2020

В ЯНАО на сутки задержали рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Рейс «Ямала» задержали из-за непогоды в Ноябрьске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда и Ноябрьск задержали в аэропорту вылета на сутки. Борт должен был отправиться в четверг, 10 декабря, в 11:10, однако помешала непогода в пункте прилета. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Салехарда.

«Рейс отменен, вместо него завтра, 11 декабря, отправиться другой. Причина — нет погоды в аэропорту Ноябрьска. Пока время вылета нового борта неизвестно», — рассказали агентству в справочной службе воздушной гавани. Получить комментарий авиакомпании «Ямал» оперативно URA.RU не удалось.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Ноябрьска, задерживается вылет и прибытие многих рейсов. Например, отложены рейсы в Москву и обратно, из Тюмени, Уфы и Новосибирска. На 11 декабря уже перенесли прибытие самолета из столицы.

Согласно данным портала Gismeteo, в Ноябрьске дует сильный ветер. Временами порывы достигают 14-16 метров в секунду. Остальные погодные условия в норме: редкие осадки, температура -14 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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