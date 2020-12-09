В Тюменской области на трассах появятся фальшивые радары

Фальшивые радары техника будет считывать, как настоящие Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области на федеральных трассах установят 27 защитных боксов, внутрь которых поместят как настоящие, так и фальшивые камеры. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодор».

«На автомобильных дорогах федерального значения в Тюменской области установят 27 защитных боксов. В том числе в них будут помещены имитаторы радара, сигнал которых аналогичен тому, который излучают измерители скорости дорожного движения», — сообщает пресс-служба «Уралуправтодор».

Речь идет о трассах Р-254 (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск), и Р-404 (Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск). Сколько фальшивок на них появится — не уточняется. Для водителей с антирадарами их сигнал будет доступен за 250 метров.

Кроме того, в боксы поместят и настоящие камеры. Это будет сделано, чтобы защитить оборудование от вандалов и осадков.

Ранее URA.RU писало том, что водителей возмутили боксы для камер видеофиксации, установленные на скоростном участке объездной дороги в Тюмени. Их предлагали закрашивать.