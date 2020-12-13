Сегодня, 14 декабря, — 373-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 279-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 653 928 (+28 080) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 24 703 (+318 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 1 8 829 (+287) человек, умерли — 1351 (+30), в том числе непосредственно от COVID-19 — 841 (+17 за сутки).
Пермский край обновил антирекорд по коронавирусу.
Статистика по числу заразившихся не отражает реальной картины пандемии. Советник пермского губернатора Дмитрий Жебелев усомнился в важности показателя суточного прироста новых случаев COVID-19. Он полагает, что данный
Врачи не справляются с нагрузкой и будут увольняться. Якобы многие медики не получают стимулирующих выплат, которые полагаются за работу с COVID-пациентами, и поэтому будут уходить из профессии. Отсутствие выплат связывают с тем, что у многих пациентов при наличии всех коронавирусных симптомов ПЦР-тест дает отрицательный результат. Соответственно, медики не включают в список тех, кто работает с зараженными.
Дистанционное обучение продлили в пермских школах. Удаленно заниматься продолжат ученики 5-8 и 10 классов, а также студенты средне-специальных учреждений и организации дополнительного образования. При этом ученики 9 и 11 классов, которые также занимались дистанционно, с 14 декабря начнут заниматься в очном формате.
Привычной губернаторской елки в Пермском крае не будет. Из-за пандемии детей не будут собирать на традиционном торжественном мероприятии, посвященном Новому году. Вместо этого все мероприятия будут проходить три дня в дистанционном формате с сохранением подарков для детей. Планируется, что в них примут участие около 4200 детей.
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