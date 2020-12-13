Пермскую губернаторскую елку перевели в дистанционный формат Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 декабря, — 373-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 279-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 653 928 (+28 080) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 24 703 (+318 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 1 8 829 (+287) человек, умерли — 1351 (+30), в том числе непосредственно от COVID-19 — 841 (+17 за сутки).

Пермский край обновил антирекорд по коронавирусу. 318 заразившихся за сутки — это абсолютный максимум для региона с начала пандемии . Коэффициент распространения инфекции незначительно увеличился и остается выше единицы, что свидетельствует о нарастающем темпе заражения. В больницах края находится 1957 человек, из них 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Статистика по числу заразившихся не отражает реальной картины пандемии. Советник пермского губернатора Дмитрий Жебелев усомнился в важности показателя суточного прироста новых случаев COVID-19. Он полагает, что данный показатель не отражает реальной ситуации с коронавирусом . По мнению Жебелева, гораздо важнее обращать внимание на число запросов про симптомы коронавируса в поисковых системах и на уровень избыточной смертности.

Врачи не справляются с нагрузкой и будут увольняться. Якобы многие медики не получают стимулирующих выплат, которые полагаются за работу с COVID-пациентами, и поэтому будут уходить из профессии. Отсутствие выплат связывают с тем, что у многих пациентов при наличии всех коронавирусных симптомов ПЦР-тест дает отрицательный результат. Соответственно, медики не включают в список тех, кто работает с зараженными.

Дистанционное обучение продлили в пермских школах. Удаленно заниматься продолжат ученики 5-8 и 10 классов, а также студенты средне-специальных учреждений и организации дополнительного образования. При этом ученики 9 и 11 классов, которые также занимались дистанционно, с 14 декабря начнут заниматься в очном формате.

Привычной губернаторской елки в Пермском крае не будет. Из-за пандемии детей не будут собирать на традиционном торжественном мероприятии, посвященном Новому году. Вместо этого все мероприятия будут проходить три дня в дистанционном формате с сохранением подарков для детей. Планируется, что в них примут участие около 4200 детей.