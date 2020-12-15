Новый глава Перми обустраивает кабинет предшественника

Алексей Демкин вступил в должность главы Перми 15 декабря Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Новый глава администрации Перми Алексей Демкин переезжает в рабочий кабинет, который ранее занимал его предшественник Дмитрий Самойлов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к городским властям.

«Поскольку вчера у Самойлова был последний рабочий день, он уже съехал из своего кабинета в администрации города. Все вещи у экс-мэра были собраны заблаговременно. Демкин сегодня заезжает в кабинет, который занимал прежний глава города», — сказал источник. В пресс-службе мэрии Перми от комментариев воздержались.

URA.RU писало, что во вторник, 15 декабря гордума Перми приняла отставку Самойлова, одновременно назначив исполняющим полномочия главы города Алексея Демкина. Демкин будет работать в этом статусе до избрания нового мэра. Отбор кандидатов на кресло главы Перми будет проводить конкурсная комиссия, а утверждать — городская дума.

В то же время, прежний глава города Дмитрий Самойлов перейдет в краевое правительство. Как ожидается, в ближайшее время он будет утвержден в должности вице-премьера.