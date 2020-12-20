В ЯНАО из-за обвала траншеи погиб нефтяник

На производстве погиб работник ООО «Нефтегазстрой». Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пуровском районе на производстве погиб работник ООО «Нефтегазстрой». В пресс-службе СК ЯНАО сообщают, что возбуждено уголовное дело по факту гибели работника на производстве. Сотруднику, ответственному за охрану труда, грозит до пяти лет лишения свободы.

«29 ноября 2020 года на участке газопровода, расположенного примерно в 17 км от поселка Пурпе Пуровского района, в ходе выполнения работ по устройству перехода через трубопровод произошел обвал траншеи, в результате чего под завалом грунта оказался 24-летний работник ООО „Нефтегазстрой“. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — пишут в пресс-службе следственного комитета.

В настоящее время управление устанавливает ответственного за охрану труда сотрудника, который не обеспечил безопасность и условия труда погибшему работнику. Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало о гибели строителя при строительстве многоуровневой развязки в Новом Уренгое. Инцидент также произошел по причине несоблюдения мер безопасности.