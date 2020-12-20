20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Новый мэр Перми впервые выступил перед губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр города Алексей Демкин. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин принял участие в заседание оргкомитета «Победа» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Исполняющий полномочия мэра Перми Алексей Демкин впервые выступил перед губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава города принял участие в заседании оргкомитета «Победа», где отчитался о мероприятиях, прошедших в 2020 году. Прямую трансляцию с заседания вела пресс-служба главы Прикамья.

Основным принципом проведения мероприятий в рамках Года памяти и славы, по словам Демкина, было «сохранение исторической памяти». Он добавил, что в течение года возлагались цветы к памятникам павших в годы войны, вручались юбилейные медали и подарки участникам войны, труженикам тыла и узникам концлагерей, приведены в порядок места воинских захоронений.

Демкин был утвержден исполняющим полномочия главы Перми 15 декабря решением городской думы. Для перехода на муниципальную службу он сложил с себя полномочия депутата гордумы Перми и покинул пост гендиректора строительной компании «ПЗСП». Демкин считается основным кандидатом на должность мэра. Претендентов на кресло главы города выберет конкурсная комиссия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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