21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

Власти ХМАО готовятся к продлению карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , снег, зима, масочный режим, covid19, пандемия коронавируса
Коронавирусные ограничения в Югре продлят до 31 января 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом она заявила во время заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«Я получила целый ряд предложений, исходя из эпидситуации. Они касаются того, чтобы продлить режим самоизоляции для определенной категории граждан до 31 января 2021 года», — заявила Комарова.

Она также дала отдельное поручение, которое касается предстоящих крещенских праздников. Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов и глава окружного Роспотребнадзора должны будут представить на следующем заседании оперативного штаба предложения о том, как обеспечить безопасность югорчан во время Крещения с учетом пандемии коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 31 декабря. Кроме того, в регионе действуют запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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