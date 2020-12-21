Власти ХМАО готовятся к продлению карантина

Коронавирусные ограничения в Югре продлят до 31 января 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом она заявила во время заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«Я получила целый ряд предложений, исходя из эпидситуации. Они касаются того, чтобы продлить режим самоизоляции для определенной категории граждан до 31 января 2021 года», — заявила Комарова.

Она также дала отдельное поручение, которое касается предстоящих крещенских праздников. Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов и глава окружного Роспотребнадзора должны будут представить на следующем заседании оперативного штаба предложения о том, как обеспечить безопасность югорчан во время Крещения с учетом пандемии коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 31 декабря. Кроме того, в регионе действуют запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.