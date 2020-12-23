Сегодня, 24 декабря, — 383-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 289-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 707 221, достигнув отметки в 79 022 675. Выздороветь из них удалось 55 506 863 пациенту (+518 627). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 736 614 человек (+13 949).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 913 447 американцев. Следом идут Индия (10 123 544) и Бразилия (7 366 677). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 933 753.
Вакцина и лекарства
Россияне смогут записываться на прививку от коронавируса через портал Госуслуг. Приоритет будет автоматически отдаваться россиянам в зависимости от их группы риска, возраста и места работы. При этом российский ученый Петр Чумаков полагает, что вскоре вакцину, возможно, придется изменить из-за мутировавшего COVID-19. Однако он подчеркнул, что данный сценарий маловероятен. Тем временем эксперты назвали возможные
В США от коронавируса
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах. Погибло за сутки 549 человек. Ученые назвали новый фактор смертности при коронавирусе, это вторичная инфекция крови (когда вирус, попавший в кровь, заражает другие ткани и размножается там, после чего вновь попадает в кровь). Эти пациенты с большей вероятностью имели измененное психическое состояние, более низкий процент насыщения кислородом и септический шок.
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько перечислил главные ошибки медицины в пандемию коронавируса, это перепрофилирование больниц и специалистов. Именно они, по мнению эксперта, приводят к росту смертности. При этом медики получат в два раза больше денег за работу в Новый год. Предложение поступило от руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, оно было одобрено президентов РФ Владимиром Путиным. Увеличение коснется врачей, работающих с пациентами с COVID.
В России продолжают обсуждать тему мутации коронавируса. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что изменения не влияют на ослабевание COVID, они влияют лишь на жизнедеятельность. А вот председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев, наоборот, увидел хороший признак в мутациях вируса. Он считает, что в результате изменения COVID станет для человека как легкая простуда. Тем временем профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова уверена, что у мутации вируса могут способствовать некоторые лекарства.
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