Ситуация с коронавирусом в мире будет ухудшаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 декабря, — 383-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 289-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 707 221, достигнув отметки в 79 022 675. Выздороветь из них удалось 55 506 863 пациенту (+518 627). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 736 614 человек (+13 949).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 913 447 американцев. Следом идут Индия (10 123 544) и Бразилия (7 366 677). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 933 753.

Вакцина и лекарства

Россияне смогут записываться на прививку от коронавируса через портал Госуслуг. Приоритет будет автоматически отдаваться россиянам в зависимости от их группы риска, возраста и места работы. При этом российский ученый Петр Чумаков полагает, что вскоре вакцину, возможно, придется изменить из-за мутировавшего COVID-19. Однако он подчеркнул, что данный сценарий маловероятен. Тем временем эксперты назвали возможные препятствия массовой вакцинации в РФ. Среди них — сложность при транспортировке и хранении препарата. Вакцина постоянно должна находиться при температуре не выше 18 градусов. Несмотря на это, «Спутник-V» зарегистрировали и разрешили к использованию в Аргентине.

В США от коронавируса привили более 1 миллиона человек. Для этого было использовано два препарата. Поставлено в целом более 9,4 млн доз. При этом у одного из медработников в Нью-Йорке возникла сильная аллергическая реакция от препарата компаний Pfizer и BioNTech. Сейчас он уже прошел лечение и находится в стабильном состоянии.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах. Погибло за сутки 549 человек. Ученые назвали новый фактор смертности при коронавирусе, это вторичная инфекция крови (когда вирус, попавший в кровь, заражает другие ткани и размножается там, после чего вновь попадает в кровь). Эти пациенты с большей вероятностью имели измененное психическое состояние, более низкий процент насыщения кислородом и септический шок.

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько перечислил главные ошибки медицины в пандемию коронавируса, это перепрофилирование больниц и специалистов. Именно они, по мнению эксперта, приводят к росту смертности. При этом медики получат в два раза больше денег за работу в Новый год. Предложение поступило от руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, оно было одобрено президентов РФ Владимиром Путиным. Увеличение коснется врачей, работающих с пациентами с COVID.

Распространения COVID в российских школах с 1 сентября удалось избежать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рекомендации Роспотребнадзора для организации учебного процесса и санитарные правила при их неукоснительном соблюдении защищают людей от инфицирования вирусом. Более того, в начале 2021 года в школах появятся «утренние фильтры», которые будут измерять температуру, распрыскивать антисептик и проверять наличие маски. В будущем у этих фильтров может появиться больше функций.

В России продолжают обсуждать тему мутации коронавируса. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что изменения не влияют на ослабевание COVID, они влияют лишь на жизнедеятельность. А вот председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев, наоборот, увидел хороший признак в мутациях вируса. Он считает, что в результате изменения COVID станет для человека как легкая простуда. Тем временем профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова уверена, что у мутации вируса могут способствовать некоторые лекарства.

Коронавирус в мире

В Англии заявили, что еще один новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, впервые был выявлен в ЮАР в начале октября. Новую разновидность вируса B1.351 обнаружили в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы. В настоящее время нет доказательств того, что мутировавший вирус приводит к более тяжелой форме заболевания.

Основатель Microsoft Билл Гейтс ожидает усиление пандемии коронавируса даже после начала вакцинации во многих странах. По его словам, ухудшение ситуации с COVID-19 может ухудшиться в течение ближайших месяцев. Он отметил, что возможное усиление пандемии предсказывают компьютерные модели.

Австралийские ученые выяснили, что люди, переболевшие коронавирусом, ещё около восьми месяцев после выздоровления защищены от повторного заражения иммунной памятью. При этом устойчивость к коронавирусу зависит от врожденного иммунитета человека, укрепить его могут противовирусные препараты. Также такие лекарства могут смягчить развитие болезни.